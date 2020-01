Elezioni regionali, Fontana contro il Pd: “Disabili portati ai seggi” (Di martedì 28 gennaio 2020) Il Presidente della Lombardia Attilio Fontana ha commentato duramente i risultati delle Elezioni regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio, cercando di minimizzare la vittoria di Stefano Bonaccini sulla candidata leghista Lucia Borgonzoni. Fontana ha infatti puntato il dito contro il Pd per la gigantesca mobilitazione del suo corpo elettorale, accusando i Dem di aver portato ai seggi persino disabili e centenari pur di strappare la vittoria al centrodestra. Elezioni regionali, Fontana attacca il Pd Intervistato dai giornalisti, Attilio Fontana ha espresso la sua opinione in merito al risultato del Pd in Emilia Romagna ed al conseguente incremento dell’affluenza nella tornata elettorale: “Si è vista in tv gente di più di cento anni portata ai seggi, disabili accompagnati con i pulmini, una mobilitazione degna dei tempi andati per salvare quel che resta di un’idea che ... notizie

matteosalvinimi : #Salvini: Fino a ieri la Lega, tra Emilia-Romagna e Calabria, aveva 9 consiglieri. Ora ne ha 19. Nelle ultime 9 ele… - matteosalvinimi : #Salvini: Su 9 elezioni regionali abbiamo vinto in 8 regioni. #radioanchio - welikeduel : Stasera torna #propagandalive con una puntata speciale sulle elezioni regionali. Video, disegni, social, analisi de… -