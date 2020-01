Elezioni regionali, Feltri: “Godo per M5s finito. Sardine? Finiranno in padella”. E denuncia: “A ‘Libero’ fregano i sedili del wc e le merendine” (Di martedì 28 gennaio 2020) “Elezioni regionali? A me sinceramente non frega un cazzo. Mi fa godere invece che i 5 Stelle siano finiti, come godrò quando le Sardine Finiranno in padella. La cosa che mi diverte di più è che abbiamo un governo sostenuto da un partito morto. È bellissimo e comico. Ormai non beccano più un voto, anche se si vota in un condominio“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “La Zanzara” (Radio24) dal direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, che, a suon di epiteti non esattamente cortesi, si rende protagonista di un effervescente scontro con uno dei conduttori, David Parenzo. Tutto parte da un aneddoto che lo stesso Feltri ha narrato lo scorso 23 gennaio nella trasmissione “Dritto e Rovescio” di Paolo Del Debbio, su Rete4. E ripete il racconto anche nel programma radiofonico: “Due anni fa, non si sa per quale strano e arcano motivo, a ... ilfattoquotidiano

