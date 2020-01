Elezioni regionali, come i giornali analizzano il "giorno dopo" (Di martedì 28 gennaio 2020) Ora, dopo il voto, il Pd pensa a una fase due per il governo. Il segretario Nicola Zingaretti chiede un'alleanza elettorale con il Movimento Cinque Stelle. «Sì a un asse progressista» dice di rincalzo il premier Giuseppe Conte. Ma il neo-reggente dei pentastellati, Vito Crimi, frena sia il premier sia il Pd: «I rapporti di forza non cambiano». Sul fronte dell'opposizione il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e d i Fratelli d'Italia Giorgia Meloni rilanciano il progetto di un centrodestra unito. E Salvini dice che rifarebbe la stessa campagna elettorale, senza cambiare una virgola. CORRIERE DELLA SERA Governo, il Pd chiede la fase due Zingaretti: alleanza elettorale con il M5S. Conte: asse progressista. Lo stop di Crimi: non si cambia LA REPUBBLICA “Spalanchiamo il Pd” Il padre dell'Ulivo: basta con il partito delle tessere, aprire a Sardine e società civile. ... agi

