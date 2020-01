Elezioni in Emilia Romagna | lo scivolone del governatore lombardo | Disabili e

Elezioni regionali in Emilia-Romagna - Meloni e Giorgetti “bacchettano” Matteo Salvini : “Ora faccia squadra” : Dopo la disfatta elettorale raccolta alle regionali dell’Emilia-Romagna, Matteo Salvini adesso deve incassare anche le critiche del leghista Giorgetti e della sua alleata Giorgia Meloni Sebbene gli alleati di Matteo Salvini riconoscano al leader del Carroccio di aver fatto campagna elettorale senza risparmiarsi, per le Elezioni regionali in Calabria e in Emilia-Romagna, diversi esponenti politici […] L'articolo Elezioni regionali in ...

La Lega ha perso le Elezioni in Emilia anche sulle piazze virtuali : Alla fine l'Emilia-Romagna, roccaforte elettorale progressista, non è crollata. Ma a crollare è stato il dominio (nei numeri) che la Lega e Matteo Salvini hanno mostrato negli ultimi mesi sui principali social, in particolar modo Twitter, la piattaforma mainstream di riferimento per la discussione dei temi politici. La campagna elettorale si è svolta nelle piazze ma anche a colpi di post e tweet e l'analisi evidenzia come gli elettori e ...

Elezioni - in Emilia-Romagna si è parlato di tutto. Ma non di come evitare il disastro climatico : Per quella sorta di sindrome del condominio, o del pianerottolo, che sembra divorare la nostra attenzione politica, nell’ultima tornata elettorale regionale non si è quasi mai parlato dei problemi concreti più importanti che sono di fronte ai decisori pubblici. E meno che mai se ne parlerà adesso, a voti contati, dopo una campagna che ha avuto il clou simbolico – non a caso – in un episodio legato a un citofono delle case ...

Elezioni Emilia-Romagna - Giorgia Meloni : “Ecco in cosa ha sbagliato Salvini” : Elezioni Emilia-Romagna, Meloni: “Ecco in cosa ha sbagliato Salvini” Archiviate (con una sconfitta) le Elezioni regionali in Emilia-Romagna, la coalizione di centrodestra guarda già ai prossimi appuntamenti elettorali come il voto in Puglia e nelle Marche e sembra che stavolta sarà Giorgia Meloni (e non Matteo Salvini) a decidere il nome del candidato. Lo ha fatto capire la stessa leader di Fratelli d’Italia ieri sera, lunedì ...

Elezioni regionali in Emilia Romagna - due elettori su tre del M5s sono passati al Pd : Elezioni regionali in Emilia Romagna, l’analisi dell’Istituto Cattaneo: decisivo per la vittoria del Pd la crisi del M5s. ROMA – Secondo l’analisi dei flussi dell’Istituto Cattaneo sulle Elezioni regionali in Emilia Romagna nella vittoria del Partito Democratico un ruolo fondamentale lo ha avuto la crisi del M5s. Due elettori pentastellati su tre, viene precisato nello studio, hanno deciso di abbandonare i ...

Elezioni regionali - Prodi : “La lezione dell’Emilia-Romagna è chiara - il Pd spalanchi le porte” : L'ex presidente del Consiglio e fondatore dell'Ulivo, Romano Prodi, in un'intervista a 'la Repubblica', ha commentato la vittoria del Partito democratico in Emilia-Romagna: "Bonaccini ha goduto del risultato del suo lavoro, dell'appoggio incondizionato del partito e del cambiamento di clima che hanno portato le Sardine".Continua a leggere

Elezioni in Emilia - record di preferenze per Elly Schlein la candidata che affrontò Salvini : Ha totalizzato oltre 20.000 voti personali con una lista in appoggio a Bonaccini. Ex europarlamentare resa celebre pochi giorni prima del voto da un video in cui incalza il leader leghista sulle sue assenze all’Europarlamento

COME SI VOTA Elezioni Emilia ROMAGNA REGIONALI 2020/ Voto disgiunto - seggi e scheda : COME si VOTA EMILIA ROMAGNA 2020, ELEZIONI REGIONALI: Voto disgiunto, opzioni possibili, scheda e legge elettorale. Sistema proporzionale e premio

Il commento sessista del vicesindaco di Biella sulle Elezioni in Emilia-Romagna : «Vincere in Emilia è un po’ come quando vuoi tromb**i 20 ragazze nuove e, visto che non te la dà nessuna, ti accontenti dell’unica che ormai te la dà da anni», queste le parole del vicesindaco leghista di Biella (Piemonte) Giacomo Moscarola su Facebook. Parole che hanno subito scatenato la polemica in rete. Sotto al post sono decine le critiche: «Goliardico? Era sessista, squallido, ignorante, becero, misogino, vecchio, ignorante ...

Elezioni Emilia Romagna : Bonaccini ha vinto grazie ai voti degli elettori del M5S : Stefano Bonaccini, il candidato del Partito Democratico alle Elezioni regionali in Emilia Romagna, ha vinto contro la leghista Lucia Borgonzoni grazie a uno scarto del 7,8%. Un piccolo ringraziamento va anche al Movimento 5 Stelle, che con la decisione di correre da solo (e i soli 3,5 punti percentuali raccolti) ha direzionato buona parte del suo elettorato Emiliano romagnolo verso il governatore uscente, contribuendo in modo fondamentale alla ...

Risultati Elezioni Emilia Romagna-Calabria/ Governo - Pd 'sfida' M5s "alleanze larghe" : Diretta Risultati Elezioni regionali 2020, dati definitivi: Emilia Romagna a Bonaccini, Calabria a Jole Santelli. Governo, Pd vs M5s 'alleanza larghe'

Come sono andate le Elezioni in Emilia-Romagna per Renzi e Calenda : Tra Bibbiano e le sortite estive al Papeete, le elezioni regionali in Emilia-Romagna appena concluse con la vittoria del governatore uscente Stefano Bonaccini, saranno probabilmente ricordate più per la lunga (e fallimentare) campagna elettorale condotta da Matteo Salvini che per altro. Ma da giugno

Elezioni Emilia-Romagna - l’affondo di Bonaccini su Salvini : «Il voto ha dimostrato che i citofoni li suoni a casa tua» : Chiuse le urne e assicuratosi la riconferma alla presidenza della Regione, Stefano Bonaccini parla a tutto campo degli ultimi mesi, della campagna elettorale, della sfida con la Lega e della netta vittoria. Il candidato del centrosinistra ha ottenuto ben 8 punti in più rispetto alla sua sfidante del centrodestra, Lucia Borgonzoni, che contro il 51,4% di Bonaccini è riuscita a portare a casa il 43% delle preferenze. «Questa regione ha ...

Elezioni Emilia-Romagna - come la citofonata al Pilastro ha portato Salvini al flop : Il blitz al citofono, nell'abitazione di una famiglia tunisina al quartiere Pilastro alla periferia di Bologna, ha avuto un peso su queste Elezioni regionali, e si è rivelato un boomerang per Salvini e per la Lega. Gli abitanti della zona hanno votato in massa per il Pd e per Bonaccini. E alle urne si sono recati anche tanti cittadini italiani di origine tunisina.Continua a leggere