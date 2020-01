Elezioni Emilia Romagna, Fontana: “Pd vince grazie al voto di anziani e disabili” (Di martedì 28 gennaio 2020) All’indomani dei risultati delle Elezioni regionali in Emilia Romagna, il leghista Attilio Fontana si è espresso sulla vittoria del centrosinistra: “Gente di più di cento anni e disabili accompagnati col pulmino”. Diretta, però, la risposta dell’europarlamentare Majorino: “Fontana è un pagliaccio”. Il risultato delle Elezioni regionali in Emilia Romagna non ha fatto per niente piacere … L'articolo Elezioni Emilia Romagna, Fontana: “Pd vince grazie al voto di anziani e disabili” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

