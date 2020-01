Elezioni Calabria, Parentela (M5s): “Morra ha detto che non ha votato il Movimento? È grave, ha violato lo Statuto e ci ha mancato di rispetto” (Di martedì 28 gennaio 2020) “Nicola Morra ha detto che non ha votato in Calabria per il M5s? Non condivido assolutamente quello che ha fatto. È grave che un senatore portavoce del M5s non sostenga il Movimento“. È il duro commento rilasciato da Paolo Parentela, deputato del M5s e componente della Commissione Agricoltura, ai microfoni di Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale. Il portavoce calabrese dei 5 Stelle stigmatizza l’intervista odierna del senatore pentastellato Nicola Morra al Corriere della Sera, dove ha dichiarato di non aver votato per il M5s (“Sono il presidente della commissione parlamentare Antimafia e non potevo votare una lista con anche una semplice ambiguità. Per questo mi è stato impedito, di fatto, di votarla. Se ci si vuole presentare a tutti i costi e ci si fa trascinare dall’entusiasmo senza mettere in campo i classici filtri che ci contraddistinguevano dalle altre ... ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : #Salvini: Fino a ieri la Lega, tra Emilia-Romagna e Calabria, aveva 9 consiglieri. Ora ne ha 19. Nelle ultime 9 ele… - c_appendino : Il mio commento sulle #elezioniregionali2020 in Emilia Romagna e Calabria. Il testo nel link.… - repubblica : Elezioni regionali 2020, la frenata della Lega: dimezzata in Calabria, perde 70mila voti in Emilia Romagna [aggiorn… -