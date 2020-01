Effetto B: sulla mappa di YouTrend la scia di Bonaccini lungo la via Emilia (Di martedì 28 gennaio 2020) Dalla mappa di YouTrend arriva un’ulteriore interpretazione della vittoria di Stefano Bonaccini alle elezioni regionali in Emilia Romagna dello scorso 26 gennaio. Dopo l’analisi dei flussi elettorali effettuata dall’Istituto Cattaneo, che ha rivelato come il candidato del centrosinistra abbia conquistato la riconferma alla carica di governatore grazie al travaso di voto dal M5s rispetto alle ultime elezioni europee, YouTrend mostra un significativo aspetto geografico del modo in cui gli Emiliano-romagnoli hanno espresso le loro preferenze. La mappa, attraverso diverse intensità di colore, evidenzia come, nella rilevazione del voto in base ai Comuni, esista una marcata differenza rispetto alla scelta degli elettori fra la sua coalizione e lo stesso Bonaccini. Il presidente della Regione si dimostra più forte nella via Emilia e nei capoluoghi di provincia. ... open.online

caterinagio80 : Milan, 25 milioni di buoni motivi per puntare sulla Coppa - StefducFi : RT @maurovanetti: L'effetto un po' paradossale che sta avendo sulla politica nazionale la sconfitta dell'orrendo Salvini in Emilia-Romagna… - Notiziedi_it : Ladro ucciso con un colpo di fucile in provincia di Lodi, assolto il ristoratore. Salvini: “Effetto della legge sul… -