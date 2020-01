Educazione innovativa, confronto Italia-Usa a Villa Campolieto (Di martedì 28 gennaio 2020) Villa Campolieto di Ercolano, sede di STOA’ – Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Imprese, ospita dal 27 al 29 aprile il confronto USA- Italia sul “Rinnovamento educativo”, il primo evento globale in Italia sulle Tecnologie per l’Educazione, con un focus sulle tecnologie per amplificare, coinvolgere ed educare gli studenti. L’evento è promosso dal CER (Center for Education Reform), il principale organismo statunitense sull’innovazione e la trasformazione educativa, con la più importante e storica Scuola di Management del Sud Italia. Il focus scelto per il meeting di Villa Campolieto riguarda l’esplorazione, la scoperta e la connessione con tecnologie e pratiche innovative, già largamente utilizzate nel mondo dell’apprendimento. “Anche la formazione post universitaria e quella aziendale – sottolinea Enrico Cardillo, direttore generale e amministratore delegato ... ildenaro

