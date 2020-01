E’ ancora allarme per uova contaminate e pericolose | richiamati altri lotti L’avviso del

Cina - è ancora allarme per il virus misterioso : è arrivato anche in Corea : Lavinia Greci Si allarga il focolaio del coronavirus simile alla Sars, che tra il 2002 e il 2003 fece centinaia di morti: una donna arrivata in un aeroporto Coreano è stata messa in isolamento Il misterioso virus polmonare che, negli ultimi giorni, ha rimesso in allarme la Cina, e più in generale l'Asia, ha registrato un totale di circa 139 casi, un terzo decesso e il riconoscimento di un altro episodio in Corea del Sud, con la ...

ancora miasmi dalle fonderie Pisano : l’allarme del Codacons Salerno : Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Codacons Salerno in riferimento a nuovi miasmi provenienti dalle fonderie Pisano. Di seguito il testo: “Il Codacons ha presentato innumerevoli denunce nel corso di questi anni vista la grave situazione per gli abitanti di Salerno e della Valle dell’Irno che per decenni hanno convissuto con le fonderie Pisano. Il processo in fase avanzata ha fatto ...

Allarme qualità aria a Milano : limitazioni ancora in vigore : È ancora critica la situazione smog: la qualità dell’aria non migliora a Milano. Il clima e la totale assenza di piogge non aiutano e i valori di Pm10 non sembrano variare. Durante la giornata di sabato 11 gennaio è stata registrata una media di 80.1 µg/m³, di poco inferiori rispetto al giorno precedente, ma comunque nettamente sopra la soglia. Allarme qualità aria Nemmeno la periferia si salva da questa situazione, ad esempio a Pioltello ...

Smog : a Milano polveri sottili ancora sopra la soglia d’allarme : Non si arresta l’allarme Smog a Milano dove restano alte le concentrazioni di polveri sottili nelle centraline di rilevamento della città e hinterland, a Monza e in Brianza, nel Lecchese e in alcune aree del Varesotto. Anche i dati diffusi oggi dall’Arpa (che fanno riferimento ai valori medi di ieri) forniscono un quadro sulla presenza di Pm10 con punte di oltre 100 microgrammi per metro cubo quando la soglia di attenzione è ...

Incendio a Notre-Dame - l’allarme del responsabile del restauro : “La cattedrale è ancora in pericolo” : “Notre-Dame non e’ ancora in salvo“, la cattedrale gravemente danneggiata da un Incendio il 15 aprile “e’ sempre in pericolo“: l’allarme è stato dato dal generale Jean-Louis Georgelin, l’uomo che ha l’incarico di guidare il restauro del monumento. Secondo lui, “nessuna scelta e’ stata ancora fatta per la ricostruzione della capriata e della guglia”. Durante ...

Allerta Meteo Liguria : è ancora allarme rosso - massima attenzione per le prossime ore : Prolungata ulteriormente l’Allerta sul Levante ligure: Allerta rossa fino a mezzanotte, poi arancione fino alle 8 di domani e gialla sino alle 12. Su centro ponente, Allerta rossa fino alle 21, poi arancione fino alla mezzanotte. Deciso aumento del moto ondoso: la boa di Ventimiglia ha registrato 4 metri di onda significativa e circa 7 di onda massima. Continuano a soffiare venti meridionali di burrasca forte con raffiche che ...

Maltempo - piena del Po : a Cremona sale a 4 - 37 metri - ancora allarme rosso : L‘ondata di piena del fiume Po è ancora oggetto di stretto monitoraggio in Lombardia: a Cremona questa mattina il fiume ha toccato i 4,37 metri sullo zero idrometrico. Situazione critica a Gerre de’ Caprioli, Spinadesco, Stagno Lombardo, sul Casalasco a Gussola, Torricella del Pizzo, e Casalmaggiore dove è stata allertata un’aliquota del 10 Reggimento Genio Guastatori specializzato in movimento terra, per garantire tempestiva ...

Allerta Meteo Veneto : ancora maltempo - pre-allarme per il passaggio della piena del Po : Il Centro Funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto segnala lo stato di pre-allarme (Allerta arancione) nelle aree del Delta del Po, interessate dal passaggio dell’onda di piena del fiume. L’Allerta, già da oggi pomeriggio e fino alle 14 di domani, interessa tutto il tratto Veneto del Po: il transito dell’onda di piena determinerà l’allagamento delle aree golenali non difese da argini, con interessamento ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : ancora allarme rosso per la piena dei fiumi : Confermata per domani, mercoledì 20 novembre, la criticità idraulica da Allerta rossa sui bacini idrografici di Reno e affluenti, che si estende ora anche alle aree attraversate da Secchia e Panaro, in provincia di Modena. Il grado elevato di Allerta è giustificato dalle rotture arginali tuttora presenti (l’Idice a Budrio e il canale diversivo Burana a Finale Emilia, Modena) e dalla propagazione delle piene nelle zone di valle tra il pomeriggio ...

Venezia - anche la finanza è in allarme per il clima. E la partita per la svolta green è ancora aperta : L’allagamento di Venezia apre una fase nuova nella sensibilità della popolazione e allarga un solco più profondo nei confronti di quella politica che ha sempre negato l’emergenza climatica, magari cercando nei migranti o nella difesa dei confini la panacea alla crisi più profonda dal dopoguerra e, forse, della storia dell’umanità. Il futuro batte alla porta dei sordi rinchiusi nelle stanze del potere, ossessionate da un presentismo ...