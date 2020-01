Dying Light, lo spin-off Battle Royale Bad Blood è disponibile a titolo gratuito per chi possiede il gioco (Di martedì 28 gennaio 2020) Dying Light, il titolo in prima persona pieno di zombie di Techland, quest'anno celebra il suo quinto anniversario. Sin dal suo lancio, gli sviluppatori hanno supportato pienamente il gioco. Continuando questa tradizione, tutti i giocatori ora hanno ricevuto un omaggio. Se possedete Dying Light su PC o console, sarete in grado di riscattare una copia gratuita di Dying Light: Bad Blood. Lo spin-off Battle Royale è stato lanciato in Early Access nel 2018 ed ha avuto abbastanza successo. Invece di gareggiare contro 100 giocatori, in una partita ce ne saranno solo 12, ma saranno accompagnati da innumerevoli zombi che dovrete distruggere per salire di livello. La piccola mappa che concentra il combattimento in mischia e il ritorno dell'eccellente parkour di Dying Light lo hanno distinto dagli altri Battle Royale, ma sfortunatamente, non ha mai preso piede. Dopo un piccolo picco al lancio, i ... eurogamer

Eurogamer_it : #DyingLightBadBlood è disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco. - GamingTalker : #DyingLight: l’espansione Bad Blood è gratis per tutti i possessori del gioco su PC, PS4 e Xbox One… - svarioken : ?? La versione Steam di Dying Light: Bad Blood è gratuita per tutti i possessori di Dying Light! Basta andare sul s… -