Due Stati ma Gerusalemme indivisa: il piano di Trump per il Medio Oriente (Di martedì 28 gennaio 2020) “Gerusalemme resta la capitale indivisa di Israele”. Il presidente americano Donald lo ha affermato illustrando il piano Usa per la pace in Medio Oriente. Nel piano si chiedono quattro anni di congelamento degli insediamenti israeliani, raddoppiando i Territori palestinesi.Per il presidente americano si tratta “di un grande passo verso la pace”. Trump afferma: ”È giunto il momento per una svolta storica”.Donald Trump ha annunciato che, se ci sarà l’accordo tra le parti, gli Usa apriranno un’ambasciata a Gerusalemme Est, confermando che quest’ultima potrebbe essere la capitale del futuro Stato palestinese.“Nessun palestinese o israeliano verrà sradicato dalla propria abitazione”, ha poi affermato il presidente Usa. Ieri il capo della Casa Bianca ha incontrato i due leader politici di ... huffingtonpost

