Due giornate a Lautaro, salterà il derby di Milano (Di martedì 28 gennaio 2020) Il Giudice Sportivo ha deciso di fermare Lautaro Martinez per due giornate, dopo l’espulsione in Inter-Cagliari e le proteste contro l’arbitro. L’attaccante dell’Inter salterà quindi il match contro l’Udinese e anche il derby contro il Milan. Per l’argentino anche 15.000 euro di multa. L’Inter ha già preannunciato ricorso. Per il resto sono tredici gli squalificati per il prossimo turno di campionato, a cui si aggiunge Mario Balotelli che deve ancora scontare una giornata di stop. Si tratta di Berni (2 giornate), Izzo, Lukic, Peluso, Dell’Orco, Bennacer, Valoti, Petagna, Tomiyasu, Milenkovic, Caceres e Bereszynski, che salterà la sfida col Napoli di lunedì sera. 10.000 euro di ammenda al Napoli per aver permesso l’ingresso in campo ad un dirigente che poi avrebbe proferito frasi irrispettose agli ufficiali di gara. L'articolo Due giornate ... ilnapolista

AntoVitiello : Una giornata di squalifica per #Bennacer che salta il Verona. Due giornate a #Lautaro che salta il derby - DiMarzio : #SerieA | Due giornate a #Lautaro, salterà #InterMilan - GoalItalia : ?? Tutto confermato: Lautaro Martinez salta il Derby ?? -