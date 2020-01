DP Noleggi SG Volley, vittoria e terzo posto confermato (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – Prosegue la scia positiva per le ragazze della DP Noleggi SG Volley che nella tredicesima giornata del campionato di serie C femminile ottengono un successo tondo contro la Volley World Napoli mettendo in risalto l’enorme crescita di un gruppo che sta dimostrando partita dopo partita tutto il suo valore. Una vittoria importante che consolida la posizione in classifica delle diavole rosse sangiorgesi, attualmente terze ad una sola lunghezza dalla seconda. Dopo una partenza brillante delle ospiti, che si portavano avanti raggiungendo un vantaggio di ben sei punti nel primo parziale, le biancorosse locali riprendevano le redini della gara imponendo il proprio ritmo e dimostrando così la propria superiorità. «Abbiamo vinto 3-0 contro una formazione giovane ma agguerrita che la scorsa settimana ha dato del filo da ... anteprima24

