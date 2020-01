Dopo il tonfo alle urne, M5s si interroga sulla "terza via" (Di martedì 28 gennaio 2020) Il governo deve andare avanti e lo deve fare fino alla scadenza naturale del 2023. Su questo, nella galassia M5s, sembra non esserci alcun dubbio. Si punta sui temi e sugli obiettivi da raggiungere, rivendicando quanto finora portato a buon fine. E il Movimento deluderà, spiega il capo politico reggente, Vito Crimi, chi lo dà per morto. Ma la discussione interna, Dopo il risultato delle regionali in Emilia Romagna e Calabria, è accesa. Due sono i fronti, al netto delle critiche che, secondo quanto si apprende, vengono fatte ai vertici del Movimento e a Luigi Di Maio, per aver dimenticato totalmente i territori, organizzato campagne elettorali in troppo poco tempo, ad esempio. Ma, soprattutto, tanto più alla luce del risultato elettorale, il tema di fondo è se proseguire con la linea della 'terza via' - fortemente voluta dall'ex capo politico e su cui resterebbero ... agi

