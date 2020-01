Donald Trump presenta il piano di pace per il Medio Oriente (Di martedì 28 gennaio 2020) Il piano di pace per il Medio Oriente di Donald Trump: Gerusalemme capitale unita dello Stato ebraico. Ai palestinesi promessi 50 miliardi di dollari. WASHINGTON (STATI UNITI) – E’ stato presentato il piano di pace per il Medio Oriente di Donald Trump. Un lavoro di ottanta pagine che vede Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico e la creazione di un’area palestinese che avrà come centro principale l’area est di Gerusalemme. Questa nazione sarà sostenuta da un investimento di 50 miliardi di dollari sborsati dagli Stati Uniti e dai suoi alleati. Al momento non sono stati comunicati altri dettagli di questo accordo e nelle prossime settimane sapremo qualcosa di più. Il piano di Donald Trump per la pace in Medio Oriente Una suddivisione in due Stati. Fondamentalmente è questa l’idea di Donald Trump che vede in Gerusalemme la capitale unica ... newsmondo

