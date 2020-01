Donald Trump, "il piano di pace": "Gerusalemme capitale indivisa di Israele", rivolta palestinese (Di martedì 28 gennaio 2020) "Due Stati distinti, ma Gerusalemme è di Israele". Il piano di pace di Donald Trump per il Medio Oriente si schianta subito, prevedibilmente, contro il no secco della Palestina. Il presidente americano ha presentato la sua proposta fianco a fianco con il presidente israeliano Benjamin Netanyahu e l' liberoquotidiano

NicolaPorro : Donald J. #Trump prende la parola a #Davos2020 e la macchina delle #fakenews si scatena contro di lui. Stefano Vara… - Tg3web : Si è aperto il Forum economico mondiale di Davos. In un messaggio papa Francesco invita a mettere al centro delle s… - DanielaColi2 : Mike D'Andrea, l'Aytollah Mike, the Dark Prince, era l'uomo di Trump in Iran: lui avrebbe fatto il regime change. D… -