Divulgazione scientifica: aperte le candidature per il Premio Nazionale GiovedìScienza (Di martedì 28 gennaio 2020) Sono aperte, dal 28 gennaio al 28 febbraio, le candidature per il Premio Nazionale GiovedìScienza, realizzato dall’associazione torinese CentroScienza Onlus nell’ambito della 34a edizione di GiovedìScienza, uno degli appuntamenti italiani più importanti e longevi dedicati alla Divulgazione scientifica. Il bando è aperto ai ricercatori under 35 degli enti di ricerca italiani con l’obiettivo di incoraggiare i protagonisti a comunicare al grande pubblico il proprio lavoro di ricerca. Il regolamento del bando è disponibile su www.GiovedìScienza.it. In palio somme in denaro e, per il vincitore del Premio GiovedìScienza, l’opportunità di partecipare alla 35a edizione di GiovedìScienza con una conferenza dedicata. I premi da assegnare sono 4: Premio GiovedìScienza, il merito scientifico è la base di valutazione per selezionare i finalisti, la dote comunicativa ne decreta il vincitore. ... meteoweb.eu

CmccClimate : #Bari, Liceo Scientifico Salvemini Auditorum delle culture 27-28 Gennaio 2020 Festival di divulgazione scientifica… - HarmsenMoon : RT @UniCamerino: #Unicam bandisce ?????'S-Factor'????? il contest di comunicazione e divulgazione scientifica, rivolto a studenti delle Scuole… - lillydessi : Premio Galileo divulgazione scientifica, i libri finalisti in tour -