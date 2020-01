DIRETTA Milan-Torino, Coppa Italia calcio Live: orario d’inizio, programma, tv, streaming (Di martedì 28 gennaio 2020) Si vanno a concludere i quarti di finale della Coppa Italia 2019-2020. Questa sera, infatti, alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro toccherà a Milan-Torino, per capire chi andrà a sfidare nella semifinale (che si giocherà in un turno con andata e ritorno) la Juventus. Saranno 90 minuti di fuoco (oppure 120 in caso di supplementari) tra i rossoneri, corroborati dopo i recenti successi (anche quello sofferto in casa del Brescia) ed i granata, reduci da una scoppola clamorosa in casa per 0-7 contro l’Atalanta. Il Milan, anche grazie al fatto che giocherà sul proprio terreno questa sfida, parte con i favori del pronostico. Da quando è arrivato Zlatan Ibrahimovic, il vento è cambiato e, anche senza brillare troppo, sono arrivati anche i risultati. Per il Torino, invece, dopo la figuraccia di domenica c’è la grande chance di andare a sfidare i cugini bianconeri in ... oasport

TorinoFC_1906 : L'allenamento di oggi. Sessione di rifinitura in ritiro, in vista della partita di domani a San Siro contro il Mila… -