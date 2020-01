Dino Buzzati, la storia d’amore con Almerina Antoniazzi: «Lo riconobbi subito…» (Di martedì 28 gennaio 2020) Il 28 gennaio 1972 si spegneva Dino Buzzati, scrittore, giornalista, pittore, drammaturgo originario di San Pellegrino di Belluno, nel Veneto. Fin da studente collaborò col Corriere della Sera dapprima come cronista, poi in qualità di redattore e inviato speciale. Rivalutato dalla critica soltanto dopo la morte, Buzzati è stato definito, e non a torto, il “Kafka italiano”. Assieme a Italo Calvino, Antonio Delfini, Cesare Zavattini e Tommaso Landolfi è considerato uno dei più grandi scrittori fantastici del Novecento italiano. Tra le opere sue più importanti Bàrnabo delle montagne (1933), Il segreto del Bosco Vecchio (1935), Il deserto dei Tartari (1940) e La famosa invasione degli orsi in Sicilia (1945), da cui è stato tratto nel 2019 un lungometraggio animato di produzione franco-italiana diretto da Lorenzo Mattotti. Nel giorno dell’anniversario dalla sua scomparsa ... urbanpost

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #28gennaio 1972 muore Dino #Buzzati, #giornalista e #scrittore. #CondividiLaCultura ??… - SanremoAncheNoi : RT @SanremoAncheNoi: . @RaiCultura: '?? #AccaddeOggi Il #28gennaio 1972 muore Dino #Buzzati, #giornalista e #scrittore. #CondividiLaCultura… - laura_tona3 : RT @SanremoAncheNoi: . @RaiCultura: '?? #AccaddeOggi Il #28gennaio 1972 muore Dino #Buzzati, #giornalista e #scrittore. #CondividiLaCultura… -