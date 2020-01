Dinamo Sassari-Hapoel Holon oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming Champions League basket 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) Penultima giornata di stagione regolare per la Basketball Champions League 2019-2020, con la Dinamo Sassari che, nel girone A, affronta l’Hapoel UNET Holon già battuto all’andata con il punteggio di 92-94 grazie a un grande Dyshawn Pierre. Un successo proietterebbe la Dinamo verso il primo posto nel girone, al momento conteso tra la formazione di Gianmarco Pozzecco e il Turk Telekom Ankara. C’è anche la voglia di riscatto rispetto alla sconfitta del PalaSerradimigni dello scorso sabato, contro Trento, causata dalla tripla di tabella sulla sirena di Alessandro Gentile. Terza partita con la maglia di Sassari per Dwight Coleby. Torna nel palasport sardo Joe Alexander, protagonista con la maglia del Banco di Sardegna nella stagione 2015-2016. Prima della partita, come su tutti i campi di Champions League, si osserverà un minuto di silenzio in memoria di Kobe Bryant. Il ... oasport

dinamo_sassari : Tutto vero ?? La vittoria sul campo del @sigstrasbourg vale il pass per gli ottavi di @BasketballCL ?? Game report… - AllAroundnet : @BasketballCL #Games13 2019-20 @dinamo_sassari con @HapoelHolon per il piazzamento finale nel girone A - CentotrentunoC : Nonostante la qualificazione già acquisita, la Dinamo #Sassari punta al primo posto del girone in #BasketballCL: le… -