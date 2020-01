Diego Abatantuono torna in tv: "Difficile fare satira politica, i politici fanno più ridere dei comici" - (Di martedì 28 gennaio 2020) Novella Toloni L’attore è pronto a tornare sul piccolo schermo con un nuovo show di satira al fianco di Diana Del Bufalo e in un’intervista ha svelato quanto oggi sia diventato Difficile fare comicità Difficile ai tempi dei social e di Youtube far ridere la gente. La nuova comicità 4.0 nasce sempre più spesso dalle camerette di giovani sconosciuti che, condividendo parodie e video divertenti sul web, si trasformano in fenomeni virali. La gavetta? Ormai è un lontano ricordo. Lo conferma Diego Abatantuono che, intervistato dal "Corriere della Sera", ammette che fare il comico negli ultimi anni è diventato Difficile: "Un tempo il comico faceva una lunga gavetta, tra teatro e cabaret. Oggi la tv ha bisogno di prodotti veloci, il web è istantaneo: anni fa, se avevi una buona idea ci campavi per due anni, adesso si brucia in un attimo". Lui però è pronto a tornare in campo e a far ... ilgiornale

