Desirée Mariottini, il padre della 16enne uccisa: “Ho cercato di salvarla” (Di martedì 28 gennaio 2020) Il processo per la morte della 16enne Desirée Mariottini continua a porte chiuse. Nel corso dell’ultima udienza le parole del padre della ragazza, che avrebbe riferito del suo vano tentativo di salvarla dai pericoli che gravitavano intorno alla sua vita. Alla sbarra 4 uomini, accusati, a vario titolo, di omicidio volontario, violenza sessuale aggravata e cessione di stupefacenti a minori. Desirée Mariottini, le parole del padre Lo ha detto più volte, in passato, e lo avrebbe ripetuto anche a processo, durante l’udienza in cui è stato sentito dai giudici chiamati a decidere sulla sorte dei 4 imputati per l’omicidio della figlia Desirée: secondo quanto riportato dal Messaggero, il padre della 16enne, Gianluca Zuncheddu, ha ribadito di aver cercato di salvarla e di non esserci riuscito. L’uomo, in lacrime secondo quanto emerso dopo la sua testimonianza, avrebbe precisato di non ... thesocialpost

MercPat : RT @Virus1979C: ''DESIRÉE MARIOTTINI ERA VERGINE QUANDO È STATA VIOLENTATA'' - LA PERIZIA MEDICO-LEGALE - Virus1979C : ''DESIRÉE MARIOTTINI ERA VERGINE QUANDO È STATA VIOLENTATA'' - LA PERIZIA MEDICO-LEGALE - BorderKeroro : RT @_DAGOSPIA_: ''DESIRÉE MARIOTTINI ERA VERGINE QUANDO È STATA VIOLENTATA'' - LA PERIZIA MEDICO-LEGALE -