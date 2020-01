Debiti della pa, Corte Ue condanna l’Italia per i ritardi nei pagamenti: “Stando ai dati del 2017 è stata violata la direttiva europea” (Di martedì 28 gennaio 2020) La Corte di Giustizia Ue condanna l’Italia per i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione, sulla base di dati aggiornati all’aprile 2017. L’Italia, secondo i giudici, non ha rispettato la direttiva del 2011 che impone agli enti pubblici, nelle loro transazioni commerciali con imprese private, di pagare entro 30 giorni (60 per gli enti del servizio sanitario nazionale). La Commissione nel febbraio 2017 aveva riaperto una procedura di infrazione contro Roma, deferendola alla Corte, che ha poi constatato la violazione della direttiva. I dati presi in considerazione si fermano però a quello stesso anno, quando il tempo medio di pagamento stando alla Piattaforma dei crediti commerciali gestita dalla Ragioneria generale era di 58 giorni. Stando alle rilevazioni del Tesoro aggiornate all’aprile 2019, il tempo medio di pagamento è sceso a 46 giorni, che scendono a ... ilfattoquotidiano

