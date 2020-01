Davide Falcioni, annullata la condanna del giornalista che documentò irruzione dei No Tav (Di martedì 28 gennaio 2020) Era stato condannato a 4 mesi per concorso in violazione di domicilio nonostante avesse spiegato che stava solo seguendo l’evento come giornalista. La Cassazione ha annullato con rinvio quella sentenza. Il il 24 agosto 2012 Davide Falcioni seguì un gruppo di No Tav che durante una protesta, a Torino, aveva fatto irruzione in un’azienda. Il 7 febbraio 2019 la Corte d’appello del capoluogo piemontese aveva condannato il cronista nonostante il sostituto procuratore generale avesse chiesto l’assoluzione per la “particolare tenuità del fatto”. I supremi giudici hanno stabilito che un nuovo processo a Torino dovrà valutare appunto la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Falcioni è stato difeso dall’avvocato Gianluca Vitale. Quel 24 agosto 2012 Falcioni – che ora lavora per Fanpage.it – stava preparando un reportage per AgoraVox, testata ... ilfattoquotidiano

