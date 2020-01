Daniele Potenzoni, il padre: “Chi lo perse non può più farla franca” (Di martedì 28 gennaio 2020) Franco, papà di Daniele Potenzoni, crede ancora nella giustizia. L’uomo ha dichiarato di aspettarsi dai giudici della corte d’appello ciò che non è riuscito ad avere durante il primo processo. L’uomo chiede solamente giustizia per il suo Daniele, scomparso all’età di 26 anni durante un viaggio a Roma. Franco non può comprendere come nessuno abbia ancora pagato per aver perso suo figlio. Del resto, l’infermiere che accompagnava il 36enne nel viaggio, avrebbe dovuto vigilare sull’incolumità del suo assistito. Come detto mestamente da Franco Potenzoni, ciò non è accaduto e sono quasi cinque anni che di Daniele si sono perse le tracce. Nella prima sentenza, i giudici hanno chiarito l’assenza di dolo nell’azione dell’imputato. Daniele Potenzoni: papà Franco non ci sta Il padre di Daniele Potenzoni nutre non poche perplessità sul ... kontrokultura

