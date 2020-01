Dalla salama da sugo alla zucca di Piozzo, la caccia al voto vien mangiando. Spopolano in Parlamento le leggi sui prodotti tipici. Da Franceschini a Calderoli ecco cosa prevede il menù (Di martedì 28 gennaio 2020) In principio fu la salama da sugo. E il suo cantore: Dario Franceschini. Lui magro, lungo, ferrarese, avvocato. Lei tonda. Grossa. Grassa. Fino a un chilo e mezzo di carne, rigorosamente di maiale, da cuocere a lungo e poi affogare nel puré. Ma, soprattutto, da difendere e da diffondere: obiettivo cui Franceschini, ministro ai Beni culturali più duraturo della Repubblica, si applica testardo fin dal 2004, anno del primo progetto di legge in cui espressamente la menziona. Nessuno rida. Non solo perché a “sua maestà la salama da sugo” Franceschini è rimasto stra-fedele, tanto da portarsela pure alla presentazione del suo romanzo Daccapo. Ma perché oggi in Parlamento il cibo è una cosa sempre più seria. Anzi, è forse l’unica stella polare che rimane agli onorevoli in cerca di legame col territorio e, soprattutto, di voti. In questa legislatura si sono attivati, per ora, soprattutto Lega e ... lanotiziagiornale

