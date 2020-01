Cristina Bugatty e il fidanzato suicida: ‘Si è impiccato al letto che avevamo costruito insieme’ (Di martedì 28 gennaio 2020) Attrice e personaggio tv recentemente sul grande schermo nel cast de La dea bendata di Ferzan Ozpetek, Cristina Bugatty è ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata in ond martedì 28 gennaio. La trasngender parla della sua sessualità: “Mi sono sentita femmina a 4-5 anni … Ma in quegli anni era utopia, a Venezia … la mia famiglia è stata molto accogliente” (QUI il video). Cristina Bugatty: “Non rinnego la mia parte maschile” Cristina Bugatty inizialmente ha vissuto una fase “fluida”: “Mi piaceva essere un ragazzo e anche una donna. Visto che non sarò mai donna, perché donna è chi ha figli e ha anche altre cose, penso di essere una via di mezzo che unisce le due cose. Non rinnego la mia parte maschile, anche per questo sono originale, non ho subito interventi. Sto bene così”. Il suicidio del fidanzato Nella sua ... tvzap.kataweb

Anna Mazzamauro e Cristina Bugatty insieme a teatro per celebrare la diversità : Anna Mazzamauro e Cristina Bugatty sono le interpreti di una nuova storia a teatro intitolata “Belvedere. Due donne per aria” ai limiti tra la commedia e la poetica felliniana. Una terrazza. Un belvedere. Due donne velate di diversità . Santa ( Anna Mazzamauro ), pannosa figura che sembra uscita da una tela di Botero e Graziadio ( Cristina Bugatty ), una trans bellissima straziata e arricchita dalla sua duplice natura. Si incontrano e si ...

