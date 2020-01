Così Pechino ha beffato la Merkel (Di martedì 28 gennaio 2020) La Germania e la Cina, l’Europa e l’Asia, la possibilità di incrementare i guadagni e quella di perdere tutto dall’oggi al domani. Fino a quando Pechino era un Paese in via di sviluppo, l’ex Impero di Mezzo rappresentava una sorta di paradiso agli occhi degli avanzatissimi Stati occidentali, felici che le proprie aziende mettessero solide radici nell’immenso mercato cinese. Il pensiero di fondo era semplice e, con il senno di poi, anche piuttosto ingenuo: investiamo oltre la Grande Muraglia – ripetevano entusiasti leader americani ed europei, manager di multinazionali e businessman di ogni tipo – perché fare affari con la Cina eviterà che la nostra economia rallenti. D’altronde erano gli anni della Grande recessione, a cavallo tra il 2008 e il 2013, proprio quando cui la crisi economica mordeva forte. Bastava fare due calcoli: produrre in ... it.insideover

ily7687 : È inutile che diciate che Adriana è falsa solo xchè cerca di andare d'accordo con tutti. È il suo carattere e l'ha… - silver_lizard : RT @momentosera: #Coronavirus, #Oms: «Elevato rischio a livello globale». L'organizzazione ammette così un errore nei suoi precedenti rappo… - giudiiiiiiiii : RT @momentosera: #Coronavirus, #Oms: «Elevato rischio a livello globale». L'organizzazione ammette così un errore nei suoi precedenti rappo… -