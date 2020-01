Cosa sappiamo dell’aereo americano precipitato in Afghanistan (Di martedì 28 gennaio 2020) (foto: Getty Images) Un aereo militare americano è precipitato nel pomeriggio di lunedì 27 gennaio in Afghanistan, nella provincia orientale di Ghazni, nel distretto di Deh Yak, territorio controllato dai talebani. Non c’è ancora chiarezza sia sulle cause dello schianto che sui numeri relativi a eventuali morti o feriti. Fox riporta la notizia, avuta da una fonte locale, che non ci sarebbero più di cinque persone a bordo. A U.S. Bombardier E-11A crashed today in Ghazni province, Afghanistan. While the cause of crash is under investigation, there are no indications the crash was caused by enemy fire. We will provide additional information as it becomes available. — USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR A) January 27, 2020 Il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha dichiarato che “un aereo degli occupanti americani si è schiantato nella provincia di Ghazni” e che “a ... wired

