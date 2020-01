Coronavirus, voli privati dalla Cina in Italia dirottati negli “scali sanitari” (Di martedì 28 gennaio 2020) Per ordine del Ministero della salute, i voli privati in partenza dalla Cina e diretti in Italia potranno atterrare solo nei cosiddetti “scali sanitari”, gli aeroporti predisposti per i controlli sanitari sui passeggeri in arrivo. Si tratta degli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa dove vi è un controllo allo sbarco. fanpage

