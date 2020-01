Coronavirus, un falso messaggio WhatsApp allontana le persone dai negozi cinesi (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn falso sms sulla nuova influenza spaventa gli irpini. Su numerosi gruppi WhatsApp e in alcune pagine facebook, nelle ultime ore, starebbero circolando delle raccomandazioni che preoccupano e non poco gli avellinesi. «Consiglio medico sanitario. Si informano i vari amici, parenti, colleghi e conoscenti – appare scritto nel falso messaggio – che in questo momento così drammatico e problematico a causa del diffondersi del Coronavirus, non sarebbe consigliabile andare nei negozi cinesi per un breve-medio periodo, finché questo virus non sarà circoscritto e confinato; il perché è giustificabile in quanto molte persone e commercianti cinesi che lavorano in Italia, hanno contatti continui con la catena distribuzione nei loro ingrossi, dove tanti imprenditori sono passati per Wuhan per ovvi motivi di business nell’ultimo periodo. Speranzosi di non essere ... anteprima24

BortoneMauro : #LecceSette - Società, Psicosi Coronavirus, falso allarme su Whatsapp: nessun caso al 'Fazzi' - mr_pac : RT @Ceravolc: Nell'attuale panico per il Nuovo #coronavirus, circolano fake e voci di ogni tipo. Questo falso screenshot attribuisce al ser… - porkchopexpr : RT @FakeNews_Bufale: ATTENZIONE - Girano vari AUDIO su WHATSAPP su un infetto a Lecce del virus cinese CORONAVIRUS: TUTTO FALSO - https://t… -