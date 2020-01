Coronavirus tenuto nascosto per segreto di stato cinese: l’ammissione del sindaco di Wuhan (Di martedì 28 gennaio 2020) Il sindaco di Wuan ha assicurato di aver fatto tutto il possibile per ridurre la diffusione del Coronavirus ma di aver dovuto attendere il via libera dalla autorità centrali di Pechino per divulgare le notizie in quanto le epidemie rientrano nel campo del segreto di stato in Cina. Nel frattempo cinque milioni di residenti hanno già lasciato la città. fanpage

LbIbrido : #Coronavirus #Cina, 106 morti, oltre 4 mila i #contagi. Primo caso confermato in #Germania. Rischio elevato di cont… - Francesco_Tokyo : Nessuna prova, solo un 've lo dico io ...' Mi sembra un po' poco professionale e per nulla etico. Tenuto conto dell… - _Nuanda_ : Tutti esperti di #coronavirus. Ci ha tenuto a dire la sua anche il benzinaio che a quanto pare ha studiato virologia con Burioni. -