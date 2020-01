Coronavirus: “Si estinguerà isolando tutti gli infetti” (Di martedì 28 gennaio 2020) La paura del Coronavirus e della sua trasmissione continua a spaventare sia gli esperti che i cittadini di tutto il mondo. Secondo il genetista Mauro Giacca, del King’s College di Londra il Coronavirus si estinguerà mediante l’isolamento di tutti gli infetti, come nei precedenti casi si SARS E MERS, il genetista continua: «I Coronavirus – spiega – sono splendidi oggetti molecolari, ottimizzati dall’evoluzione per semplicità di design e sofisticatezza di funzioni. Le particelle virali sono piccole sfere formate da una membrana su cui sono inserite alcune proteine del virus; l’effetto al microscopio elettronico è di una corona, sono endemici nella popolazione, HCoV-229E, NL63, OC43 e HKU1, e responsabili del 10-30% dei raffreddori”. La cura per bloccare la diffusione del Coronavirus sembra, dunque, essere solo una: “L’epidemia si ... notizie

