Coronavirus: ricoverati in ospedale coppia di sposini cinesi in viaggio di nozze (Di martedì 28 gennaio 2020) Una coppia di sposini cinesi in viaggio di nozze ricoverata a Napoli: entrambi provengono dalla provincia cinese dove ha avuto origine l’epidemia. L’uomo, 28 anni, è ora al Cotugno, con diagnosi provvisoria di broncopolmonite e sospetto contagio da Coronavirus: entro domani gli esami specifici sui campioni inviati allo Spallanzani di Roma. Due turisti cinesi sono ricoverati a Napoli nel reparto malattie infettive: troppo presto per dire se si tratti di Coronavirus, ma quel che sembra certo è che non si tratterebbe di una normale influenza stagionale. Il più grave è l'uomo, 28 anni, originario della provincia di Hubei, la stessa dove è scoppiata l'epidemia: partiti il 20 gennaio da Wuhan, il 21 sono sbarcati a Fiumicino dove, tuttavia, i controlli sanitari non hanno evidenziato problemi: dalla Capitale, sono quindi giunti a Napoli dove la coppia, freschi sposini, si trovano da sabato ... howtodofor

fanpage : #coronavirus C'è un sospetto contagio - SmorfiaDigitale : Coronavirus Napoli, ricoverati al Cotugno sposini cinesi in viaggio di nozze - ladyrosmarino : RT @fanpage: #coronavirus C'è un sospetto contagio -