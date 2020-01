Coronavirus, primo caso confermato in Germania. Il nuovo bilancio: 106 morti, 4 mila contagi (Di martedì 28 gennaio 2020) C'è un primo caso confermato di Coronavirus cinese in Germania, nello stato sudorientale della Bavaria. Lo rendo noto il ministero della Salute bavarese. Intanto sale a 106 il bilancio dei morti per il nuovo virus di Wuhan mentre sono stati confermati 1.300 nuovi casi di contagio che portano il totale nazionale in Cina ad oltre 4.000. fanpage

