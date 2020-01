Coronavirus, “possibile rientro aereo” per i 70 italiani in Cina. Francia e Germania attivano i piani, ma l’Oms “non raccomanda” i rimpatri (Di martedì 28 gennaio 2020) La Farnesina sta lavorando a un eventuale rientro via aereo delle decine di italiani rimasti bloccati a Wuhan: lo ha annunciato il capo dell’Unità di Crisi, Stefano Verrecchia, intervistato dal programma Unomattina, spiegando che si sta lavorando a questa ipotesi insieme al ministero della Sanità e all’Istituto Spallanzani, centro specializzato in malattie infettive. Serve comunque l’autorizzazione delle autorità cinesi: Wuhan è una città in quarantena, da cui non si può entrare né uscire. Esclusa l’ipotesi di un trasferimento in autobus verso Changsha, a 350 km di distanza da Wuhan, città da dove ha avuto origine l’epidemia di polmonite virale. “Un trasferimento via terra implica quarantene piuttosto complesse”, ha spiegato Verracchia. In effetti, molti italiani avevano espresso riserve per questa ipotesi: in assenza di informazioni chiare, molti avrebbero ... ilfattoquotidiano

