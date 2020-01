Coronavirus. Oms: “Rischio globale elevato”. 106 morti e 5 casi in Usa (Di martedì 28 gennaio 2020) Sale a 106 il bilancio dei morti a causa del Coronavirus. 5 casi accertati in Usa, primo caso fuori dai confini cinesi in Vietnam. Partono le evacuazioni. L’Europa si mobilita per salvare i suoi cittadini. E’ un bilancio che cambia di ora in ora, perchè l’emergenza è ormai globale, e nuovi casi nascono in tutto … L'articolo Coronavirus. Oms: “Rischio globale elevato”. 106 morti e 5 casi in Usa proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

