Coronavirus, oltre cento morti in Cina. Primo caso in Germania (Di martedì 28 gennaio 2020) Il nuovo Coronavirus di Wuhan ha causato finora 106 morti, di cui 100 nella sola provincia di Hubei: sono gli ultimi aggiornamenti forniti dalle autorità cinesi, secondo cui i nuovi casi di contagio registrati sono stati quasi 1.300. Alle 82 vittime registrate fino a ieri si sono sommate le 24 annunciate oggi dalla Commissione sanitaria dell’Hubei, che portano il bilancio nella provincia centrale cinese da dove è partita l’epidemia a quota 100.In aggiunta, i nuovi casi accertati sono stati 1.291, spingendo il totale su scala mondiale con il coinvolgimento di una dozzina di Paesi (da ultimo anche la Germania), oltre quota 4.000. Soltanto nell’Hubei i casi sono stati 2.714, di cui 2.567 trattati con il ricovero ospedaliero e 47 nel frattempo dimessi dopo le relative cure. Finora sono 30 le città e le province cinesi che hanno lanciato il ... huffingtonpost

tg2rai : #Coronavirus, sono 41 le vittime accertate e oltre 1400 le persone infettate. L'allarme in #Cina è al massimo livel… - repubblica : Coronavirus Cina, 106 morti, oltre 4 mila i contagi. Primo caso confermato in Germania [aggiornamento delle 03:59] - HuffPostItalia : Coronavirus, oltre cento morti in Cina. Primo caso in Germania -