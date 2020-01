Coronavirus, nuovo contagio in Giappone: come il caso tedesco, l’uomo non era stato in Cina (Di martedì 28 gennaio 2020) Le autorità sanitarie Giapponesi hanno confermato il primo caso di una persona affetta da Coronavirus che non era mai stata a Wuhan, la città della Cina interna da cui si è diffusa l’epidemia. Il ministro della Sanità Giapponese, Katsunobu Kato, ha confermato la presenza nel Paese di almeno sei persone contagiate l’uomo è un autista sulla sessantina, che all’inizio dell’anno ha guidato un autobus che ospitavano due gruppi di turisti provenienti da Wuhan. l’uomo, proveniente dalla prefettura di Nara, nel Giappone occidentale, è entrato in ospedale sabato scorso, quando gli è stata diagnosticata la polmonite da Coronavirus ed è stato successivamente ricoverato. Secondo le informazioni trapelate non sarebbe in gravi condizioni. I casi europei In mattinata il direttore della Taskforce di Infeziologia tedesca, Martin Hoch, ha chiarito che l’uomo colpito dal virus in Germania ... open.online

emenietti : le cose da sapere sul nuovo coronavirus, messe per ordine e senza ansie, giratelo agli amici ipocondriaci ??… - AmbCina : Dichiarazioni del Portavoce dell'Ambasciata Cinese in Italia in merito alle notizie diffuse da alcuni media riguard… - MinisteroSalute : Nuovo #Coronavirus, prosegue monitoraggio costante dopo la riunione della task-force di oggi del Ministero. Le ulte… -