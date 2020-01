Coronavirus, nuovo allarme dalla Cina: “Picco previsto tra 10 giorni” (Di martedì 28 gennaio 2020) Mentre aumentano i decessi da Coronavirus, in Cina si prevede l’apice entro una settimana per l’epidemia da 2019-nCov. Accelera la diffusione del Coronavirus di Wuhan. Secondo gli ultimi aggiornamenti della Commissione sanitaria nazionale cinese, il numero di casi d’infezione accertati è salito a 4.515, quasi raddoppiando in 24 ore (2.744 quelli di ieri). La Commissione … L'articolo Coronavirus, nuovo allarme dalla Cina: “Picco previsto tra 10 giorni” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

