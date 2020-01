Coronavirus Napoli, il documento della Regione: cosa fare coi casi sospetti (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una circolare ministeriale diffusa dalla Regione Campania spiega ai nosocomi nostrani come comportarsi nel caso in cui venissero diagnosticati casi reali di Coronavirus anche nel nostro paese. Le iniziative da adottare in ospedale e a casa. Al momento, non c'è allarme in Italia: in Campania, due falsi allarmi ed un terzo in fase di osservazione. fanpage

