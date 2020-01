Coronavirus Napoli: controlli attivati, ecco il parere degli esperti (Di martedì 28 gennaio 2020) Coronavirus Napoli: controlli attivati, ecco il parere degli esperti Coronavirus Napoli: un caso sospetto all’ospedale Pellegrini riguarda un ventottenne proveniente dalla Provincia di Hubei. Attivato il protocollo di emergenza: l’uomo è stato trasferito all’ospedale Cotugno specializzato nel trattamento delle malattie infettive. In corso le analisi. Coronavirus Napoli: primo caso in Italia? Sospetto contagio da Coronavirus a Napoli; secondo le prime indiscrezioni riferite da Fanpage.it, si tratta di un ventottenne proveniente dalla regione di Hubei, la stessa della città-focolaio Wuhan. Pare che l’uomo sia arrivato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Pellegrini accusando mal di pancia, diarrea e febbre alta. Questo è bastato per far scattare il protocollo d’emergenza. Dunque, il paziente è stato trasferito all’ospedale Cotugno, specializzato in malattie infettive, dove si ... termometropolitico

fanpage : #coronavirus, caso sospetto a Napoli - mx1282 : RT @enricoparenti2: È il secondo caso sospetto. E speriamo rimanga un sospetto. - LegendsSelfie : Selfie (sono a sinistra dello schermo) con Meryl Streep aeroporto di venezia!. (instagood,like,video,ericksen,gramm… -