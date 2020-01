Coronavirus Napoli: caso sospetto all’ospedale Cotugno (Di martedì 28 gennaio 2020) Un uomo di 28 anni, proveniente dallo Hubei, è stato ricoverato, dopo che si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini di Napoli con sintomi sospetti che fanno temere un’infezione da Coronavirus: febbre alta, diarrea, mal di pancia. Il personale sanitario ha subito avviato i protocolli di sicurezza validi a livello nazionale e l’uomo è stato trasportato immediatamente all’ospedale Cotugno, specializzato in malattie infettive. Gli esperti svolgeranno tutti gli esami e le analisi per verificare l’esatta natura della patologia. Coronavirus a Napoli: le dichiarazioni del direttore sanitario Interrogato sul sospetto caso di Coronavirus, il direttore sanitario dell’Asl Na 1, Ciro Verdoliva, ha sottolineato che “oggi viviamo in un mondo globalizzato, in cui la diffusione deve essere temuta. È partita una macchina organizzativa ... notizie

