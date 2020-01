Coronavirus, mentre l’infezione dilaga, in Cina spopola il videogioco che simula un’epidemia mortale (Di martedì 28 gennaio 2020) Scoppia l’epidemia di Coronavirus in Cina e il videogioco in cui si diffonde un virus letale nel mondo batte ogni record di scaricamento dal web. È accaduto il 22 di gennaio proprio nelle ore più concitate in cui dall’estremo oriente provenivano le prime notizie del contagio di un nuovo virus. I cinesi hanno scaricato in massa Plague Inc. un’applicazione per smartphone di un gameplay dove si richiede ai giocatori di sviluppare e diffondere un virus mortale nel globo. L’aggiornamento sui dati di vendita del videogioco, ideato dalla Ndemic Creations, è stato fornito dalla Bbc citando come fonte primaria il giornalista Zheping Huang. In un comunicato ufficiale Ndemic Creations ha spiegato che regolarmente, in occasione di nuove epidemie, Plague Inc. fa registrare un aumento delle vendite: “Le persone cercano di saperne di più su come le malattie si diffondono e vogliono capire la ... ilfattoquotidiano

