Coronavirus, l'ultimo rapporto dell'OMS: "Rischio alto a livello globale, molto alto in Cina" (Di martedì 28 gennaio 2020) Dal momento in cui è esplosa l'epidemia da Coronavirus 2019-nCoV in Cina, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sta rilasciando aggiornamenti quotidiani sulla situazione e aggiornando, di volta in volta, il Rischio di contagio in tutto il Mondo. Nelle ultime ore, complice la rapidità con cui il Coronavirus si sta diffondendo in territorio cinese, coi morti che al 28 gennaio 2020 hanno toccato quota 107, l'OMS ha deciso di rivedere al rialzo il Rischio di contagio in tutto il Mondo.Se per la Cina si stima un Rischio di contagio molto elevato, a livello globale la stima è passata da "Rischio moderato" a "Rischio elevato". Il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus e i suoi colleghi, si legge nel rapporto diffuso ieri sera, si trovano a Pechino per una serie di vertici col governo locale ed esperti in tema di salute per definire la risposta da dare a livello ... blogo

