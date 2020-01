Coronavirus, l’emozionante canto dei cittadini in quarantena affacciati alle finestre: “Forza Wuhan” | VIDEO (Di martedì 28 gennaio 2020) Coronavirus, i cittadini reclusi si affacciano alle finestre e intonano un canto emozionante VIDEO Wuhan è una città fantasma. La circolazione delle auto è bloccata, le scuole sono chiuse e i cittadini sono barricati in casa. È da questa città che si è propagato il Coronavirus. Sui social circola il video che mostra l’emozionante canto degli abitanti in quarantena affacciati alle finestre. Urlano in coro “WUhàn jia yóu“, che nel cinese mandarino è un’espressione utilizzata per incitare qualcuno, specialmente nel corso di eventi sportivi. “Forza, Wuhan”, è il grido di speranza e di paura dei cittadini che rompe il silenzio della notte. In Germania c’è il primo caso accertato di Coronavirus: intanto, in Cina, i morti a causa del misterioso virus sono saliti a 106, mentre le infezioni sono raddoppiate in sole 24 ore. Per l’Organizzazione ... tpi

Coronavirus l’emozionante Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus l’emozionante