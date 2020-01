Coronavirus, la minaccia ora è «elevata». Cosa dice l'Oms (Di martedì 28 gennaio 2020) L'Oms ora aggiusta il tiro elevando il livello di attenzione sull'emergenza da Coronavirus: la minaccia è passata da «moderata» a «elevata». Nella riunione della settimana scorsa l'Oms aveva ritenuto di concludere che la minaccia del virus 2019-nCoV «non è ancora diventata un'emergenza sanitaria globale»; ma nella più recente relazione sul contagio si rettifica la formulazione, mentre proprio nella tarda mattinata di quest'oggi, martedì 28 gennaio, è arrivata dalla Germania la notizia di quella che sarebbe la prima trasmissione del virus in Europa da uomo a uomo. Coronavirus, il primo caso uomo-uomo Un uomo di nazionalità tedesca è stato diagnosticato positivo al ceppo di virus cinese, ma non ha viaggiato (come invece per diversi altri casi finora accertati); pare che lo abbia contratto ... gqitalia

