Coronavirus, la guerra delle cifre sui contagi. Burioni: «Dati sottostimati. In Cina raddoppiano ogni 6 giorni» (Di martedì 28 gennaio 2020) Le morti accertate sono finora 106 e i casi di contagio sono quasi raddoppiati nelle ultime 24 ore, passando dalle 2744 unità di ieri a 4515. Sono i numeri che arrivano dalla Cina in merito al Coronavirus. Ma, per Gabriel Leung, presidente della facoltà di mediCina dell’Hong Kong University, i Dati sarebbero molto più alti. «Come già accaduto ai tempi della SARS, le notizie affidabili non arrivano dalla Cina, ma da altri Paesi», scrive il noto virologo Roberto Burioni sul suo sito. Citando Leung, «uno dei più grandi esperti al mondo di sanità pubblica», nella data di sabato 25 gennaio il numero di persone infette dal Coronavirus nella sola Wuhan ammonterebbe a 44mila, ponendo cosi dei seri rischi per «un’epidemia globale». Anche l’Imperial College di Londra ha confermato questo trend negativo. Secondo una ricerca dell’università inglese ogni persona ... open.online

