Coronavirus Italia e mondo/ 107 morti: due sospetti a Napoli, falso allarme a Pistoia (Di martedì 28 gennaio 2020) Coronavirus Italia e mondo: la mappa del contagio, come si diffonde il virus e i sintomi. Negativo il caso di Pistoia, tre ricoveri a Napoli. Le ultime. ilsussidiario

AmbCina : Dichiarazioni del Portavoce dell'Ambasciata Cinese in Italia in merito alle notizie diffuse da alcuni media riguard… - giornalettismo : La denuncia della docente universitaria @LalaHu9: 'Episodio di #sinofobia sul Frecciarossa. Sono preoccupata per ch… - MinisteroSalute : #Coronavirus, oggi nuova riunione task-force con il Ministro @robersperanza. ? al momento tutti i casi sospetti se… -