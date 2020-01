Coronavirus, il virologo Pregliasco: «Temo che ci saranno altre morti, possibile anche qualche caso in Italia» (Di martedì 28 gennaio 2020) «Temo che ci saranno altre morti, è possibile che si verifichi anche qualche caso in Italia, però rispetto al passato mi sento di prospettare una possibilità di far fronte a questa epidemia che possa evitare l’aspetto pandemico». Fabrizio Pregliasco, virologo presso il Dipartimento Scienze biomediche per la salute dell’Università degli Studi di Milano, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus per parlare dell’emergenza Coronavirus scoppiata in Cina e ora in rapida diffusione nel resto del mondo. «Evitare i contagi e pianificare la produzione di vaccini» «Bisogna spegnere subito l’incendio – ha detto Pregliasco – evitare i contagi e pianificare la produzione di vaccini che però non potranno essere disponibili prima di un anno». Il virologo, ai microfoni della radio romana, ha detto la sua sulla gestione dell’emergenza in capo all’Oms, ... urbanpost

